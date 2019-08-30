МИД России надеется, что новое поколение политиков Украины будет адекватным

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, чем их предшественники. Об этом говорится в распространенном пятницу комментарии МИД РФ.

"В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны", - заявили в министерстве.

"Оценивать пришедшее к власти новое руководство Украины предстоит по его практическим шагам и результатам будущей деятельности", - добавили в дипведомстве.

В четверг Верховная рада IX созыва начала работу в пленарном режиме. В ходе заседания был назначен новый премьер-министр Алексей Гончарук, а новый состав кабмина парламент утвердил пакетом.