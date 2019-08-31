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Медведев поздравил премьер-министра Киргизии с Днем независимости

Премьер-министр России выразил уверенность в том, что дальнейшее расширение экономического взаимодействия и реализация совместных проектов будут способствовать долгосрочным интересам двух стран

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева с национальным праздником - Днем независимости. Поздравительная телеграмма была опубликована в субботу на сайте кабмина.

"Российско-киргизские отношения, опирающиеся на прочные традиции дружбы, партнерства и союзничества, динамично развиваются. Укрепляется сотрудничество в торговле и инвестициях, энергетике, промышленности, науке и культуре. Созданию новых возможностей для наращивания двусторонней кооперации будет способствовать продвижение интеграции в рамках Евразийского экономического союза", - отмечается в поздравлении.

Медведев также выразил убежденность, что дальнейшее расширение экономического взаимодействия и реализация совместных проектов будут способствовать долгосрочным интересам России и Киргизии.

День независимости отмечается в Киргизии 31 августа.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКиргизияРоссияАбылгазиев, Мухаммедкалый Дуйшекеевич
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