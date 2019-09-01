Косачев: авиаудар США по Идлибу ставит под угрозу сохранение режима прекращения огня

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вашингтон, нанеся авиаудар в сирийской провинции Идлиб, пытается показать, что США не собираются ни с кем считаться и сохраняют активную роль в сирийском процессе. Такое мнение выразил в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, подчеркнув при этом, что подобные действия ставят под угрозу сохранение режима прекращения огня в этом регионе.

"Авиационный удар США по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, нанесенный в нарушение всех договоренностей и без предварительного уведомления ключевых держав в противостоянии терроризму в регионе - России и Турции, для того и был нанесен, чтобы, во-первых, показать, что Вашингтон ни с кем не собирается считаться, и, во-вторых, что он сохраняет активную роль в сирийском процессе", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он назвал это классическим для США "принципом Хиросимы", "когда главным объектом демонстрационной атаки является не, собственно, противник, который уже, по сути, повержен, и от удара больше пострадают мирные жители, но урок адресован иным оппонентам США, которых напрямую атаковать себе дороже, а показать "кто в доме хозяин" нужно непременно".

По мнению сенатора, это "довольно подлый метод", "который ставит под угрозу сохранение очень важного режима прекращения огня в зоне конфликта". "Но для США это принципиально: или как мы скажем, или никак. Мол, нам не нужен мир в Сирии сам по себе, нам нужно, чтобы все говорили о победе и главенствующей роли Америки. Ну и естественно союзники США, особенно те, которые много и пафосом говорят о жертвах среди мирного населения в ходе операций России или сирийских властей, в очередной раз "не заметят" погибших от американских налетов. Почему это никого уже не удивляет? Двойной стандарт как норма политики", - заявил Косачев.

США нанесли удар в 15:00 мск 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. Как говорится в заявлении российского Центра по примирению (входит в Минобороны РФ) в Сирии, авиаудар привел к многочисленным жертвам и разрушениям.