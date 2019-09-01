Слуцкий обвинил руководство Польши в исповедовании "исторической лжи"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Представители властей Польши сами распространяют ложь своими высказываниями о якобы искажении Россией исторической правды, опасаясь при этом визита в страну российских официальных лиц. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в воскресенье выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя отказ в приглашении российской делегации на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Слуцкий заметил, что России в приглашении отказала страна, "которая сильнее всех остальных искажает историческую правду и, более того, физически уничтожает святые захоронения советских воинов-освободителей, которых, в частности, не осталось на центральном военном кладбище Варшавы". "Они все варварским и кощунственным образом вырыты из земли, надгробия вывезены и уничтожены", - напомнил депутат. Он также указал на то, что в польских школьных учебниках истории "выхолощена роль советского народа в освобождении Польши".

"Польская сторона переворачивает все с ног на голову, выворачивает наизнанку, обвиняет Россию в искажении исторической правды. В данном случае польское руководство исповедует не историческую правду, а историческую ложь", - подчеркнул глава комитета. "Если российские руководители, президент России или кто-либо приехал бы на эти торжества, то мы вряд ли стали бы замалчивать те кощунственные события, связанные с демонтажем памятников советским войнам-освободителям, мемориалов, уничтожением захоронений. И наши польские партнеры очевидным образом этого боятся и не хотят этого допустить", - резюмировал Слуцкий.

Ранее замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил отказ в приглашении российской делегации на памятные мероприятия в честь 80-летия начала Второй мировой войны незаинтересованностью Москвы отмечать их "в духе исторической правды".