Путин прибыл в Монголию на торжества в честь 80-летия Победы на Халхин-Голе

УЛАН-БАТОР, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Улан-Батор. Глава российского государства во вторник проведет переговоры с монгольским коллегой Халтмаагийн Баттулгой, подпишет новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией и примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.

Для Путина это третий визит в Монголию, он был здесь в ноябре 2000-го и сентябре 2014-го.

Как отметил президент РФ в интервью монгольской газете "Одрийн сонин", на переговорах с Баттулгой и встречах с председателем Великого государственного хурала Гомбожавын Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийн Хурэлсухом будут обсуждены перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества. По итогам визита будет подписан межгосударственный Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень. Этот документ, подготовленный на основе Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, будет иметь бессрочный характер.

Планируется, что Путин и Баттулга возложат венки к памятнику маршалу Георгию Жукову, вечером состоится большой торжественный прием по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе. Сражение на Халхин-Голе происходило в мае - сентябре 1939 года. Тогда советско-монгольские войска разгромили соединения японской Квантунской армии, вторгшиеся в Монгольскую Народную Республику. Эта победа позволила отстоять суверенитет и территориальную целостность Монголии, оказала серьезное влияние на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне фашистской Германии.