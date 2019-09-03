Патрушев проведет в Баку российско-азербайджанские консультации по безопасности

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет в среду в Баку российско-азербайджанские консультации по вопросам безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"В городе Баку Николай Патрушев проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности с секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым и представителями ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.

Патрушев прибыл в Баку во вторник и уже встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "На встрече обсуждены вопросы российско-азербайджанского взаимодействия в сфере безопасности, экономических отношений, развития культурно-гуманитарных связей, сотрудничества на площадках ООН, ОБСЕ и других международных организаций", - сообщили в пресс-службе.

Патрушев регулярно встречается с коллегами из Азербайджана как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. Один из таких контактов состоялся в 2018 году в Сочи на полях международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. На ней секретарь Совбеза РФ - наряду с обсуждением актуальных вопросов безопасности - вручил орден Почета руководителю администрации президента Азербайджана Рамизу Мехтиеву. В 2017 году Патрушев также проводил содержательные консультации по безопасности в Баку. Тогда состоялись и отдельные встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым, с Рамизом Мехтиевым, и ряд других. Среди тем, которые обсуждались на переговорах, - ситуация в Сирии, сотрудничество спецслужб двух стран и другие вопросы региональной и международной безопасности.