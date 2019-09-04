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Переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Кремль не будет анонсировать дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие анонсов "чувствительностью" темы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Кремль не будет анонсировать дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной из-за чувствительности темы.

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"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным", - заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности обмена до конца недели.

Переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной продолжаются, требуется провести ряд юридических процедур, сообщила в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПереговоры по обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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