ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Кремль не будет анонсировать дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной из-за чувствительности темы.

"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным", - заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности обмена до конца недели.

Переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной продолжаются, требуется провести ряд юридических процедур, сообщила в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.