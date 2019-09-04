Комиссия Думы по расследованию вмешательства в дела России извне пригласит посла США

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России направит приглашение на свое заседание послу США в РФ Джону Хантсману. Об этом журналистам в среду сообщил глава комиссии Василий Пискарев по итогам ее заседания.

"Одно из решений, которое сегодня было принято, - пригласить посла США в России, господина Хантсмана к нам на заседание комиссии. Вопросы у нас остались нерешенными. Те пояснения, которые он дал, нас не устраивают, мы хотим более детально обсудить, почему посольство в день, когда происходят неразрешенные митинги и шествия, участвует своими публикациями, настраивает [граждан]", - сказал Пискарев.

По его словам, Хантсман "согласен прийти пообщаться" с депутатами.

Совет Думы 19 августа принял решение об образовании комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ по предложению всех фракций. По их мнению, ряд иностранных СМИ и дипломатических представительств допустили вмешательство во внутренние дела России в ходе несанкционированной массовой акции в Москве. Речь идет об одностороннем освещении этих событий и оценках действий правоохранительных органов.