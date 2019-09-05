Захарова заявила о необходимости адекватной реакции на вмешательство во внутренние дела РФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Реакция на вмешательство во внутренние дела России должна быть адекватной и пропорциональной. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, следует ли запрещать работу медиакомпании Deutsche Welle в России.

Ранее в МИД РФ указали на то, что ряд иностранных СМИ, в том числе телеканал Deutsche Welle допустил, попытки вмешательства во внутренние дела России при освещении несанкционированных акций 3 августа в Москве.

"Прежде чем комментировать это развитие событий, надо дождаться окончания анализа нашими депутатами этой ситуации. Что касается реакции на происходящее, то она должна быть адекватной и пропорциональной", - сказала Захарова, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "СМИ как мягкая сила мировой экономики".

Дипломат добавила, что Госдума совершенно справедливо занялась вопросами "и той надводной, и той подводной деятельности, которые ведут западные средства массовой информации в России".

В среду глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что комиссия пригласит на заседание руководство "Дойче велле", чтобы задать вопросы, касающиеся попыток влияния на дела РФ извне.

Ранее руководство Deutsche Welle отказалось участвовать в заседаниях этой комиссии, направив соответствующее письмо на имя Пискарева, пригласив его в Бонн или Берлин на встречу "для более детального обсуждения" данного вопроса. В беседе с журналистами глава комиссии выразил в связи с этим непонимание, заметив, что российские надзорные органы не проверяют организации в Германии, это право местных властей.