Захарова призвала создать механизмы информационного сотрудничества в рамках БРИКС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Создание действенных механизмов сотрудничества между странами БРИКС в информационной сфере позволит противостоять негативному влиянию западных СМИ. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "СМИ как мягкая сила мировой экономики".

"Западный мейнстрим перешел все возможные границы дозволенного: это и создание негативного фона вокруг неугодных персон, неугодных стран, это и намеренное проведение кампаний с определенными целями, которые ставятся перед СМИ Запада", - сказала дипломат. По ее словам, ситуация в Сирии - яркий пример "информационного манипулирования общественным мнением" со стороны Запада, которое продолжается на протяжении многих лет и "доходит до таких извращенных форм, что история еще этого не знала".

Она обратила внимание, что в Москве работают сотни корреспондентов западных СМИ, но, к примеру, единицы журналистов из Индии. "Как же вы хотите перебороть западный мейнстрим, если ситуацию в РФ освещают всего несколько человек?" - задала вопрос Захарова. "Конечно, нужно создавать не просто проекты двусторонних соглашений. У нас есть форматы РИК (Россия, Индия Китай), БРИКС, нужно активно задействовать потенциалы этих организаций. Нужны активные консультации между сторонами в этих форматах, которые должны привести к заключению не просто базовых соглашений, а [к созданию] действующих механизмов в этой сфере. У нас огромный потенциал", - подчеркнула представитель дипведомства.

В этой связи она указала на потенциал китайского информационного рынка: "Это сочетание традиций журналистики с новыми технологиями".

Захарова отметила, что одна только критика, которая "выводит западный мейнстрим на чистую воду" не изменит ситуацию. "Нужно идти другим путем: создавать действенные механизмы сотрудничества, обмена информацией и соответствующие инструменты, которые позволят эффективно противостоять деструктивному влиянию западного мейнстрима", - заявила дипломат.