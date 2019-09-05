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ВЭФ-2019

Путин проводит встречу с Медведчуком на полях ВЭФ

Украинский политик ранее не стал рассказывать о повестке встречи с российским лидером

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Беседа началась на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) после пленарного заседания.

Украинский политик ранее в четверг не стал отвечать на вопрос, какие темы он хотел бы затронуть на встрече с российским лидером, если она состоится.

Как сообщили в пресс-службе "Оппозиционной платформы", участие председателя политсовета партии в Восточном экономическом форуме соответствует интересам Украины и может поспособствовать развитию экономики страны. Медведчук присутствовал на пленарной сессии ВЭФ, для него было зарезервировано место в центральном секторе на первом ряду.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВЭФ-2019
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