Путин проводит встречу с Медведчуком на полях ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Беседа началась на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) после пленарного заседания.

Украинский политик ранее в четверг не стал отвечать на вопрос, какие темы он хотел бы затронуть на встрече с российским лидером, если она состоится.

Как сообщили в пресс-службе "Оппозиционной платформы", участие председателя политсовета партии в Восточном экономическом форуме соответствует интересам Украины и может поспособствовать развитию экономики страны. Медведчук присутствовал на пленарной сессии ВЭФ, для него было зарезервировано место в центральном секторе на первом ряду.