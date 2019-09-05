Посольство РФ в Риме держит на контроле ситуацию с задержанием сотрудника ОДК в Италии

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Задержание сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) по запросу США в Италии - это пример недобросовестной конкуренции, за ситуацией следит посольство РФ в Риме. Об этом заявили ТАСС в четверг в МИД РФ.

"Пример недобросовестной конкуренции, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, отвечая на просьбу прокомментировать задержание. - Ситуация находится на контроле посольства России в Италии".

Ранее представитель Ростеха сообщил журналистам, что госкорпорация разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника ОДК, ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка. Позднее в Ростехе подтвердили ТАСС, что задержанным в Италии сотрудником является директор по развитию бизнеса корпорации Александр Коршунов.