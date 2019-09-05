Слуцкий назвал вмешательством в дела России призывы конгрессменов США к новым санкциям

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Призывы председателя и старшего республиканца комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела и Майкла Маккола к санкциям в отношении российских властей в связи с прошедшими несанкционированными митингами - это грубое вмешательство в дела РФ. Такую точку зрения в четверг выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания американских политиков.

"Призывы председателя и старшего республиканца комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела и Майкла Маккола к введению санкций в отношении российских властей за якобы имевшие место "нарушения прав человека" во время несанкционированных митингов в Москве и Санкт-Петербурге - очередное грубое проявление вмешательства в дела РФ", - сказал он журналистам.

Депутат заметил, что американские конгрессмены "позволяют себе транслировать весьма далекие от объективности оценки, основанные на искаженной информации и двойных стандартах" накануне единого дня голосования 8 сентября. "Подобные заявления еще раз убеждают в правильности решения Госдумы о создании специальной комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ", - указал он.

Слуцкий также сообщил, что послу США в РФ Джону Хантсману уже направлено приглашение на встречу с членами комиссии. "Мы с нетерпением ожидаем его реакции", - добавил Слуцкий.

"Что касается прямых призывов к расширению санкционного списка по "акту Магнитского", то хотел бы напомнить, что в России еще в 2012 году был принят закон о контрсанкциях с исчерпывающим набором ответных мер. И любые действия американских властей в этой плоскости будут иметь обратный эффект", - резюмировал глава комитета.

Энгел и Маккол в четверг призвали американского президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении российских властей за якобы имевшие место "нарушения прав человека" во время несанкционированных митингов в Москве и Санкт-Петербурге. Согласно их совместному заявлению, действия властей РФ идут вразрез с обязательствами в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Конгрессмены также призвали ввести санкции в отношении отдельных лиц, допустивших, по их мнению, нарушения прав человека в рамках "акта Магнитского".

Митинги в Москве

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 и 27 июля, 3 и 10 августа. При этом мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными. Кроме того, 17 августа в Москве состоялся согласованный митинг КПРФ за честные выборы. На несанкционированном митинге в центре столицы 27 июля были задержаны более 1 тыс. человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, которые были объединены в одно производство.