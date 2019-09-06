Главу администрации Рязани назначат на внеочередном заседании гордумы 10 сентября

"Внеочередное заседание Рязанской городской думы состоится 10 сентября, во вторник", - сказали в пресс-службе.

В пятницу перед членами конкурсной комиссии с программами развития города выступили и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина и замглавы администрации Пронского района Андрей Ильичев. Сорокина представила программу в виде урока, в ходе которого она написала на школьной доске лозунг "Рязань - город, где хочется жить", а Ильичев пообещал в случае своего назначения сделать областной центр комфортным для жителей.

"Все члены конкурсной комиссии поставили на первое место в рейтинге и.о. главы администрации Елену Сорокину, Андрей Ильичев занял вторую строчку", - уточнили ТАСС в городской думе.

Ранее конкурсная комиссия по замещению должности главы администрации Рязани допустила до конкурса только двух из восьми претендентов, подавших документы. Остальные были отсеяны членами комиссии в связи с недочетами в оформлении конкурсных документов.

30 мая в ходе заседания Рязанской городской думы депутаты проголосовали за отставку и.о. главы администрации Сергея Карабасова. 13 июня ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки. Прием документов от кандидатов начался 1 июля и завершился 2 августа.