Косачев сообщил, что предложение России об отмене санкций против парламентариев в силе

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече в Москве с американским сенатором Майклом Ли подтвердил позицию РФ, которая предлагает отменить на взаимной основе санкции против парламентариев двух стран.

"Задача максимум - отказаться от практики санкций в отношении парламентариев в принципе, задача минимум - договориться о том, что мы на взаимной основе выводим из-под санкций тех парламентариев, которые едут во вторую страну с официальным визитом. Пользуясь сегодняшней встречей, мы хотели бы подтвердить, что наши предложения остаются в силе", - сказал Косачев сенатору США в ходе встречи, которая проходит в пятницу в Совете Федерации по инициативе американской стороны.

Он добавил, что решения российской стороны, которые "в том числе сделали невозможным приезд американской делегации в Россию в более многочисленном, расширенной составе", носили ответный характер, они могут быть отменены, если будут отменены соответствующие американские решения.

Ранее газета Politico сообщила, что американский сенатор-республиканец Ли (от штата Юта) получил на этой неделе российскую визу. По данным издания, в ходе поездки в РФ сенатор планирует встретиться с "представителями правительства, бизнес-сообщества и послом США в России Джоном Хантсманом".

В конце августа ряд американских законодателей заявили, что рассчитывали отправиться в РФ в составе двухпартийной делегации Конгресса США. По словам сенаторов Рона Джонсона (республиканец, от штата Висконсин) и Криса Мерфи (демократ, от штата Коннектикут), им было отказано в получении въездных виз. Российская сторона отметила, что Джонсон и Мерфи не обращались за визами, подтвердив, что оба законодателя находятся в ответном "стоп-листе".