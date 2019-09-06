В России наступил день тишины перед выборами 8 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. День тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация, наступил в России накануне единого дня голосования. Выборы различного уровня пройдут 8 сентября во всех российских регионах.

День тишины наступает в каждом регионе, где проходят выборы, в полночь по местному времени, когда начинается суббота 7 сентября. За сутки до начала дня голосования запрещена любая агитация, проведение партийных акций и митингов, раздача листовок, политическая реклама на телевидении и радио. На прежнем месте могут оставаться только ранее вывешенные агитационные материалы, но при условии, что они расположены не ближе 50 м от помещений для голосования. Также интернет-издания не должны удалять опубликованную ранее политическую рекламу.

За днем тишины последует непосредственно день голосования, на протяжении которого также нельзя вести агитацию. Запрет действует до закрытия избирательных участков в каждом конкретном регионе.

Закон не ограничивает СМИ в возможностях освещения подготовки к выборам и хода дня голосования. "Как в субботу, так и в воскресенье информация о прохождении выборов может в свободном режиме распространяться на принципах объективности и достоверности, то есть о ходе голосования, о других каких-то вопросах, связанных с организацией выборов. Также не являются агитацией призывы к участию в выборах", - сказала ТАСС секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).