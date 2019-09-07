Захарова рассказала, что пообщалась по телефону с Кириллом Вышинским

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу пообщалась по телефону с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским, который вернулся в Москву в рамках обмена с Киевом.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Онлайн

На эту тему

"Позвонил Кирилл Вышинский. Благодарил Сергея Лаврова и МИД России, - написала дипломат на своей странице в Facebook. - Не знаю, как рукопожатие, но голос у него счастливый".

В субботу самолет с Вышинским и другими россиянами, освобожденными украинской стороной, приземлился во Внуково.

Украинский спецборт примерно в то же время сел в аэропорту Киева.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, обмен состоялся по формуле "35 на 35".