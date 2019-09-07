Слуцкий назвал обмен между РФ и Украиной шагом к восстановлению цивилизованного диалога

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает состоявшийся в субботу обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной первым шагом к восстановлению цивилизованного диалога между странами.

"Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" - один их первых и очень долгожданных шагов на пути восстановления цивилизованного диалога между Москвой и Киевом. Этому предшествовали непростые переговоры и даже политические спекуляции", - сказал журналистам депутат.

Слуцкий также отметил здравый подход новой власти Украины к вопросу обмена. "Очень важно, что в этой ситуации [власть] проявила здравый подход и руководствовалась судьбами людей, а не русофобскими клише предыдущей администрации, навязанными из-за океана", - подчеркнул он.

По мнению Слуцкого, "сегодняшнее событие - без преувеличения одно из самых значимых при нынешнем уровне российско-украинских отношений". "Мы можем слышать друг друга, договариваться и действовать в интересах наших же граждан. А значит, рано или поздно мы снова придем к общему знаменателю, вернемся к добрососедству и сотрем все искусственно воздвигнутые преграды между нашими братскими народами", - считает он.

Отдельно депутат поздравил главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который вернулся в Москву в рамках обмена.