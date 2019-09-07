Избиратели досрочно проголосовали в труднодоступных районах Свердловской области

ТАСС, 7 сентября. Досрочное голосование завершилось в труднодоступных районах Свердловской области, где проводятся дополнительные выборы в Госдуму по Серовскому округу. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе областного избиркома.

"В 20:00 (18:00 мск) избирательные участки в труднодоступных районах Свердловской области закрылись. Все труднодоступные районы расположены в Серовском одномандатном округе. К избирателям добирались на катерах и вездеходах. Сводная информация об уровне явки будет завтра", - сказала собеседница агентства.

В Серовский одномандатный округ входит 21 муниципальное образование, на территории зарегистрированы 446,39 тыс. избирателей. В список избирателей в труднодоступных и отдаленных районах включены 1784 из них.

Дополнительные выборы в Серовском округе были объявлены в связи с тем, что в январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько, который был назначен на должность вице-губернатора Свердловской области. Довыборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Свердловский избирком зарегистрировал семь кандидатов на пост депутата Госдумы по Серовскому округу: кандидата от КПРФ - депутата думы Качканарского городского округа Габбаса Даутова, члена центрального комитета партии "Коммунисты России" Дмитрия Зенова, Алексея Коровкина от партии "Справедливая Россия", председателя совета регионального отделения партии "Зеленые" Игоря Рузакова, Ирину Скачкову от "Яблока", правозащитницу Евгению Чудновец от ЛДПР, Антона Шипулина от "Единой России".