В Хабаровском крае началось голосование на выборах депутата Госдумы

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Голосование началось в Хабаровском крае, где проходят выборы депутата Государственной думы, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.

По данным избиркома, в единый день голосования в крае открываются 783 избирательных участка. Всего в регионе в списки избирателей внесены 987 тыс. 758 человек.

Дополнительные выборы в Госдуму в Хабаровском крае проводятся по Комсомольскому одномандатному округу №70, по которому был избран депутатом кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Он сложил свои полномочия после победы в 2018 году на выборах главы региона.

На выборы депутата Госдумы зарегистрированы 10 человек: кандидат от "Справедливой России" доктор исторических наук Татьяна Ярославцева, кандидат от КПРФ политолог Николай Платошкин, кандидат от ЛДПР помощник депутата Госдумы Валерия Селезнева по работе в Еврейской АО Иван Пиляев, кандидат от "Коммунистов России" офис-менеджер торговой компании "Цептер Интернациональ" Владимир Титоренко, заместитель генерального директора по внешним связям ООО "Прима Медиа" (учредитель информационного агентства "Прима Медиа") Андрей Швецов от Партии роста, кандидат от партии "Зеленые" заместитель председателя регионального отделения партии в Хабаровском крае Андрей Петров. От "Единой России" кандидатом зарегистрирована певица и композитор Виктория Цыганова, от партии "Родина" - заместитель гендиректора ООО "Каргогрупп" Владимир Воробьев, от Партии пенсионеров - директор Хабаровского краевого театра драмы Николай Евсеенко и Олег Котов от партии "Патриоты России".

Жителям Хабаровского края также предстоит выбрать новый созыв Законодательной думы региона, жителям Комсомольска-на-Амуре - главу города и новый состав местной думы. В Хабаровске также пройдут выборы депутатов городского парламента. В регионе пройдут и выборы собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений.

По информации пресс-службы правительства региона, все члены избирательных комиссий и общественные наблюдатели прошли соответствующий инструктаж и готовы к работе. Особое внимание будет уделено безопасности. На 199 участках установили металлодетекторы. За порядком в единый день голосования будут следить более 2 тыс. представителей правоохранительных органов.

За ходом голосования можно будет наблюдать в режиме онлайн. 400 участковых избирательных комиссий оснастили системами видеонаблюдения. Камеры установлены и во всех территориальных избирательных комиссиях.

Голосование в Еврейской автономной области и Приморье

Голосование также началось в соседней с Хабаровским краем Еврейской автономной области. Там проходят выборы депутатов городской думы Биробиджана, выборы депутатов собраний депутатов районов и поселений. В день голосования будут работать 162 избирательных участка.

В Приморском крае в единый день голосования пройдет 38 избирательных кампаний различного уровня. В основном это выборы депутатов городских округов и муниципальных районов, глав и депутатов городских сельских поселений. Кроме того, в крае пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного собрания региона по одномандатному округу №19, на них зарегистрированы пять кандидатов. Всего в крае по данным на 1 июля зарегистрировано 1 млн 453 тыс. 11 избирателей. Как сообщил ТАСС представитель избирательной комиссии Приморья, в воскресенье в крае будет работать 356 стационарных избирательных участков.

Голосование в других регионах

Голосование уже час идет на Сахалине, где проходят выборы главы региона. Открылись 310 избирательных участков. Помимо губернатора области там выбирают депутатов городской думы Южно-Сахалинска и собраний четырех муниципальных образований. Голосуют и в Магаданской области на выборах депутата Магаданской городской думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 и депутатов Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа. Два часа идет голосование на Чукотке, где выбирают депутатов и глав сельских поселений в трех районах, а также выбирают глав и депутатов Совета депутатов городского округа Анадырь. Голосуют и на участках в четырех районах Камчатки, где выбирают депутатов и глав поселений.