Голосование на выборах главы Сахалинской области идет на 453 избирательных участках

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Выборы губернатора Сахалинской области проходят на 453 избирательных участках. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облизбиркома.

Ранее облизбирком давал информацию по открытию 310 постоянных участках, шксть временных и 140, расположенных на морских судах. Однако в итоге выборы проходят на 453 участках.

"В Сахалинской области к выборам подготовлено 453 избирательных участка. Из них 310 постоянных избирательных участков, восемь временных [СИЗО, санатории, больницы] и 135 судовых", - говорится в распространенном релизе. Все участки открылись вовремя.

Выборы в Сахалинской области проходят под видеоконтролем. Системы видеонаблюдения установлены в помещениях 18 территориальных избирательных комиссий, а также в помещениях 176 участковых комиссий.

С 18 августа по 7 сентября в регионе проходило досрочное голосование. За этот период свои голоса отдали около 3,3 тыс. жителей области.

На должность главы области претендуют исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.