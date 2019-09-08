Открылись первые избирательные участки на выборах депутатов в Мосгордуму

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первые семь избирательных участков на выборах депутатов в Мосгордуму открылись в 06:00 мск в центре столицы. Все остальные участки заработают с 08:00 мск.

Открылись участки номер 400, 505, 853, 1001, 2114, 2720, 2964. Голосование на них начинается раньше, чтобы в выборах смогли принять участие военнослужащие, занятые в этот день охраной общественного порядка.

Всего к выборам депутатов в Мосгордуму создано более 3,6 тыс. избирательных участков. Они будут работать до 20:00 мск.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил готовность столицы к проведению выборов, подчеркнув, что более половины всех избирательных участков оборудованы КОИБами, а Общественная палата Москвы создала Общественный штаб наблюдения за выборами и назначила наблюдателей в избирательные комиссии. При этом, по словам мэра, Общественная палата имеет возможность видеонаблюдения и оперативного реагирования по всем избирательным участкам.

Выборы в Мосгордуму проходят в Единый день голосования 8 сентября в 45 одномандатных округах, в трех из них представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Зарегистрированы 225 кандидатов, из них 58 самовыдвиженцев. Представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.