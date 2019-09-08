Явка на выборы губернатора Сахалинской области к 15 часам составила 27,13%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Более 101 тыс. человек проголосовали по данным на 15:00 местного времени (07:00 мск) в Сахалинской области, где выбирают губернатора. Таким образом, на текущий момент явка в регионе пока не превысила 30%, сообщил журналистам заместитель председателя облизбиркома Павел Сиваконов.

"В Сахалинской области на 15:00 проголосовали 27,13% от общего количества избирателей", - сказал он. Для сравнения, на предыдущих выборах губернатора в 2015 году за аналогичный период проголосовали 28,2% избирателей.

По информации облизбиркома, наиболее активными в голосовании на данный момент являются жители Курильского и Южно-Курильского городских округов - за счет досрочного голосования. Неплохой результат показывают Макаровский, Невельский, Ногликский районы.

На должность главы области претендуют исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.

С 08:00 (00:00 мск) в регионе работают 453 избирательных участка. Из них 310 постоянных, восемь временных (СИЗО, санатории, больницы) и 135 судовых.