В Курганской области к 10:00 проголосовали более 48,5 тыс. избирателей

КУРГАН, 8 сентября. /ТАСС/. Более 48,5 тыс. человек проголосовали на выборах в Курганской области к 10:00 местного времени (08:00 мск), что составляет 6,99% от общего числа избирателей, сообщили ТАСС в информационном центре областного избиркома.

Картина по явке в регионе аналогична той, что складывалась в утренние часы на выборах в 2014 году: тогда за первые два часа с момента открытия избирательных участков проголосовали 44,4 тыс. избирателей (6,06%). Жители региона в тот год впервые за 17 лет выбирали губернатора.

"На 10:00 проголосовали 48 тыс. 593 жителя - 6,99%", - сообщили в избиркоме.

В областной избирательной комиссии уточнили, что в лидерах среди муниципалитетов - Частоозерский район, здесь проголосовали 17,15 % избирателей, в числе первых также - Альменевский, Мишскинский, Мокроусовский районы.

В единый день голосования в Курганской области проходят выборы губернатора, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц местного самоуправления. Всего велись 322 избирательные компании.

Избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы: Татьяну Майбороду (от "Справедливой России"), Якова Сидорова (от КПРФ), врио губернатора Вадима Шумкова (как самовыдвиженца) и координатора Курганского регионального отделения ЛДПР Юрия Ярушина.