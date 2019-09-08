Врио главы Калмыкии Бату Хасиков первым проголосовал на избирательном участке в Лагани

ЛАГАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков стал первым избирателем, проголосовавшим на избирательном участке № 97 в своем родном городе Лагани, сообщает корреспондент ТАСС с избирательного участка.

Ровно в 08:00 Хасиков приехал на избирательный участок, расположенный в здании коррекционной школы-интерната, в которой учатся более 90 детей со всей республики.

"Я голосую в своем родном городе, вчера приехал с семьей - женой и двумя детьми, приехал поздравить с днем рождения своего отца. Сейчас родители с внуками, они придут голосовать чуть позже. Я же решил сделать это пораньше, выполнив свой гражданский долг. Настроение отличное", - сказал Хасиков журналистам.

Он также обратился к жителям республики с предложением последовать его примеру и прийти на избирательный участок для голосования на выборах. "День выборов - это день, определяющий будущее нашей республики, поэтому очень хотелось бы, чтобы все жители Калмыкии проявили гражданскую ответственность и сделали свой выбор, как это сделал сегодня я", - сказал врио главы Калмыкии.

Выборы главы Калмыкии проводятся после отставки Алексея Орлова, возглавлявшего республику с 2010 года. В марте 2019 года президент РФ принял отставку Орлова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Бату Хасикова. На пост главы Калмыкии зарегистрированы четыре кандидата: 39-летник Хасиков, 64-летняя депутат Народного Хурала Калмыкии Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), 54-летний руководитель регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок и 55-летний руководитель регионального отделения партии "Патриоты России" Батыр Мучаев.