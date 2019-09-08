Более 13 тыс. избирателей досрочно проголосовали на муниципальных выборах в Подмосковье

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 13 тыс. избирателей приняли участие в досрочном голосовании на выборах в советы депутатов муниципальных образований Московской области, об этом журналистам в воскресенье сообщил председатель избирательной комиссии Подмосковья Илья Березкин.

"В настоящий момент на 08:00 все избирательные участки у нас открыты. Явка с учетом досрочного голосования составила 0,65%, или 13182 человека", - сказал он.

Как сообщили в пресс-службе избиркома, наибольшее количество досрочно проголосовавших избирателей зафиксировано в подмосковном Королеве - около 1,8 тыс. человек.

По данным избирательной комиссии Московской области, около 2,5 тыс. кандидатов принимают участие в выборах в советы депутатов муниципальных образований региона.

Выборы проходят в 31 муниципальном образовании, по их итогам будут замещены 584 мандата. За прозрачностью проведения выборов следят около 6 тыс. наблюдателей, безопасность обеспечивают свыше 6,4 тыс. человек.

Ранее Березкин сообщал, что явка избирателей может составить порядка 15-30%, всего на выборах смогут проголосовать более 2 млн избирателей. На муниципальных выборах текущего года задействовано около 1,5 тыс. участковых избирательных комиссий, кроме того, на случай чрезвычайных ситуаций в Подмосковье заготовили 50 резервных мест для проведения процедуры голосования.