Явка на онлайн-выборах депутатов Мосгордумы на 09:00 превысила 23%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на электронном голосовании за депутатов в Мосгордуму составила 23% на 09:00. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

"На 09:00 явка на участках электронного голосования составила 23%", - сказал Костырко.

Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не было отмечено взломов, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме смогут проголосовать более 11,2 тыс. человек.

Ключ шифрования, с помощью которого подведут итоги онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва, был разделен на семь частей, которые будут хранить отдельно до окончания голосования.