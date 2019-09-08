Врио главы Оренбургской области Денис Паслер проголосовал по допспискам

ОРЕНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер проголосовал на участке № 987 в лицее № 5 Оренбурга, передает корреспондент ТАСС. Его фамилия оказалась в дополнительном списке избирателей, которые получили регистрацию недавно.

Паслер является кандидатом на выборах губернатора Оренбургской области от "Единой России" и переехал в регион после назначения на должность врио губернатора 21 марта 2019 года.

"Законодательство четко прописывает, где голосовать, - в соответствии с пропиской. Регистрация и оформление документов заняли некоторое время, поэтому моя фамилия оказалась в дополнительных списках", - объяснил Паслер.

Паслер рассказал журналистам после голосования, что всегда принимал участие в выборах. Для него одинаково волнующе и избирать, и быть избираемым, отметил врио губернатора.

Все кандидаты в губернаторы Оренбургской области решили воспользоваться не только пассивным избирательным правом, но и сами придут на избирательные участки. ТАСС удалось выяснить, что 8 сентября Максим Амелин (КПРФ) намерен прийти на участок в гимназии № 4 (Ростоши) с супругой и 11-летней дочерью. Константин Горячев (Демократическая партия России) планирует голосовать на участке в школе № 5 Оренбурга утром, куда придет вместе с дочерью. Его супруга в день голосования работает, она придет на участок вечером.

Сергей Яцына ("Справедливая Россия") проголосует на участке в родном городе Гае, куда придет вместе с супругой и детьми.