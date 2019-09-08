Явка на выборах мэра Новосибирска к полудню составила 5,4%

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах мэра Новосибирска к полудню местного времени составила 5,4%, что почти вдвое меньше, чем на прошлых выборах в 2014 году, когда на участки к этому времени пришло 9,8% избирателей, сообщила в воскресенье журналистам председатель новосибирской городской избирательной комиссии Тамара Краткая.

"По данным на 12:00 (8:00 мск) явка составила 5,4% по сравнению с 2014 годом, когда было 9,8% [к полудню]", - сказала она.

Краткая отметила, что серьезных нарушений в настоящее время не зафиксировано. При этом, низкую явку нельзя объяснить слабой активностью кандидатов, поскольку около половины из них вели активную избирательную кампанию. Также нельзя объяснить низкую явку плохой погодой, отметила она.

Выборы мэра Новосибирска проходят 8 сентября, в единый день голосования. В конце июля Новосибирская городская избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов 17 человек. Среди них был один самовыдвиженец, остальные - представители политических партий. Сейчас количество кандидатов снизилось до 15 - регистрацию двоих аннулировали, одного из них - по собственному желанию.