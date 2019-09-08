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Единый день голосования - 2019

Утром явка избирателей на выборах губернатора в Астраханской области составила 5,36%

Наиболее активно голосуют в Красноярском районе региона

АСТРАХАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах губернатора в Астраханской области на 10:00 мск составила 5,36%, сообщили в воскресенье ТАСС в областной избирательной комиссии региона.

На прошлых выборах губернатора, которые прошли 14 сентября 2014 года, явка на 10:00 составляла 4,66%.

"По данным на 10 часов, явка составила 5,36%, наиболее активно голосуют в Красноярском районе - там явка уже превысила 12%", - сказали в избиркоме.

Сегодня в Астраханской области проходят выборы губернатора, в 08:00 (07:00 мск) в регионе открылись 580 избирательных участков, проголосовать смогут почти 731 тыс. избирателей. На пост главы области претендуют четыре кандидата: самовыдвиженец - врио губернатора области Игорь Бабушкин (назначен в июне этого года), депутат Госдумы, выдвинутый партией КПРФ, Николай Арефьев, депутат облдумы от ЛДПР Тимофей Щербаков и пенсионер - кандидат от Партии пенсионеров Сергей Сычев. Всего 8 сентября в области проходят 185 выборных кампаний различного уровня.

Теги
РоссияАстраханская областьЕдиный день голосования - 2019
Онлайн
Единый день голосования. Онлайн
Всего 8 сентября пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня
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