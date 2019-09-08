Врио главы Башкирии Радий Хабиров проголосовал на выборах руководителя региона

УФА, 8 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров проголосовал на выборах руководителя региона по месту жительства. Он пришел на избирательный участок №109 в здании государственного концертного зала "Башкортостан", передает корреспондент ТАСС.

Хабиров пришел в сопровождении супруги. "Это очень ответственный день, для нас это большая работа, надо было все организовать. Наша задача была, чтобы избирательная кампания прошла открыто и прозрачно, в соответствии с законодательством. Мне кажется, в этой части все удалось, а результаты узнаем сегодня ночью", - отметил он.

Врио главы республики пояснил, что пришел на этот избирательный участок по месту прописки.

Также он поделился первыми сводками с выборов. "Мы анализ уже собираем, довольно высокая явка, что хорошо", - добавил он.

На пост главы региона претендуют восемь кандидатов: блогер Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), предприниматель Рафис Кадыров ("Патриоты России"), глава Фонда развития городских проектов Уфы Владимир Барабаш ("Гражданская сила"), врио главы региона Радий Хабиров ("Единая Россия"), Зульфия Гайсина (партия "Яблоко"), Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия") и Юнир Кутлугужин (КПРФ).