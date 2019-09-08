Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в воскресенье на выборах в Мосгордуму седьмого созыва. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь священник Александр Волков.

"Патриарх Кирилл принял участие в выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Перед началом богослужения в храме великомученника Никиты он посетил избирательный участок", - сказал Волков.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований.

Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).