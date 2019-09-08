Беглов проголосовал на выборах губернатора Петербурга по месту жительства

"Выборы - это не только гражданский долг, не только возможность принять непосредственное участие в судьбе города, но и действительно праздник. Можно сказать, что это праздник обновления, новых целей, новых устремлений. Мы все хотим видеть Петербург чистым, красивым, благоустроенным, удобным и комфортным, и сегодня тот день, когда каждый может внести свой вклад в то, чтобы город становился лучше", - сказал он журналистам после голосования.

Врио губернатора поблагодарил избирательную комиссию и полицию за подготовительную работу. "Была проведена большая работа по подготовке дня голосования. Я вижу, что все четко организовано и работает без нареканий. Выборы проходят спокойно, в соответствии с законом. Спасибо сотрудникам ГУВД, которые сегодня дежурят и обеспечивают порядок и безопасность на каждом участке", - отметил он.

В воскресенье, 8 сентября, в Санкт-Петербурге проходят выборы высшего должностного лица - губернатора. За этот пост борются самовыдвиженец Александр Беглов, представитель партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа".

Также в этот день проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов, по результатам которых должно быть замещено 1560 мандатов. Выборы организованы на 1944 участках в Петербурге: это 1898 постоянных участков и 46 временных. По просьбе садоводов создана возможность принять участие в выборах губернатора вне Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют "дачными". Для этого в Ленинградской области организованы 62 избирательных участка в садоводствах, еще 15 избирательных участков ждут избирателей-петербуржцев в Псковской области.