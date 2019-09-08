Памфилова: ЦИК может в 2021 году создать до 5 тысяч цифровых избирательных участков

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что если эксперимент этого года по созданию цифровых избирательных участков пройдет успешно, то в 2021 году в стране может быть создано до 5 тыс. таких участков.

"В будущем году мы предполагаем к единому дню голосования в 2020 году создать около 2,5 тыс. цифровых избирательных участков, а в 2021 году - не менее 5 тыс. цифровых участков", - сказала Памфилова.

Она напомнила, что в настоящий момент в Москве идет эксперимент по созданию таких участков. Памфилова пояснила, что на каждом таком участке находятся представители аппарата ЦИК, которые помогают в его эксплуатации.

8 сентября в Москве открылись 30 цифровых избирательных участков, на которых могут проголосовать жители регионов, где проходят выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, где идут довыборы в Госдуму. В перспективе голосовать на таких участках можно будет и на выборах в заксобрания, отмечали в ЦИК.

Всего в 85 регионах РФ в воскресенье проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).