Глава Крыма проголосовал на выборах депутатов в Госсовет республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах депутатов Государственного совета республики по месту жительства в Симферополе на участке №238, который размещен в помещении Крымского художественного училища имени Н. С. Самокиша.

Всего на участке зарегистрировано 1674 избирателя, к 09:50 мск из них проголосовало 146 человек.

"Все идет нормально. Сегодня открылись 1201 избирательный участок на территории Республики Крым. Никаких задержек не было. Все идет в штатном режиме. Крымчане везде голосуют. Настроение хорошее. Все должны помнить, что в нашей стране любые вопросы, связанные с изменением законодательства, органов власти и так далее, [могут решаться] только в результате избирательных кампаний. Сегодня как раз тот день, когда у крымчан есть возможность высказать свое мнение по любому вопросу", - сообщил журналистам Аксенов после голосования.

Выборы в Государственный совет республики проходят 8 сентября, в единый день голосования. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 - по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", пять - ЛДПР.

Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года.

На выборах в Госсовет зарегистрированы 668 кандидатов в депутаты, а также партийные списки восьми реготделений: КПРФ, ЛДПР, "Единой России", "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России". В республике около 1,478 млн избирателей, сформировано 1201 участков для голосования.