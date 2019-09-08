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Единый день голосования - 2019

Глава Ставрополья проголосовал на выборах вместе с супругой

Избирательный участок расположен в центре Ставрополя
Губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров Надежда Колосова/ТАСС
Описание
Губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров
© Надежда Колосова/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в воскресенье пришел на свой избирательный участок в сопровождении супруги, передает корреспондент ТАСС.

В регионе проходят выборы главы края, на пост губернатора претендуют пять человек, в том числе и сам Владимиров.

"Я не впервые участвую в выборах, поэтому знаю, что очень важно, чтобы твое будущее было в твоих руках", - сказал он журналистам после голосования.

Избирательный участок, на котором голосовал Владимиров, находится в центре Ставрополя.

На выборах главы региона представлены пять кандидатур - действующего губернатора Владимира Владимирова, выдвинутого "Единой Россией", зампреда краевой Думы Александра Кузьмина ("Справедливая Россия"), депутата городской думы Ставрополя, Геннадия Ефимова (ЛДПР), временно неработающего Николая Кряжева ("Коммунистическая партия социальной справедливости") и ведущего инспектора Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ" Виктора Соболева (КПРФ).

Полномочия Владимирова истекают в 2019 году. Он был назначен врио губернатора Ставрополья в сентябре 2013 года, год спустя во время голосования был избран губернатором края. Предыдущий глава региона Валерий Зеренков подал в отставку по собственному желанию.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский крайЕдиный день голосования - 2019
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