Аксенов: приехавшие в Крым украинцы видят, что полуостров развивается

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов не обращает внимания на призывы с украинской стороны не принимать участия в выборах депутатов Государственного совета республики и уверен, что граждане соседнего государства, приезжающие на полуостров, видят, как развивается регион.

Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, подведомственная Генеральной прокуратуре Украины, в воскресенье через свой Telegram-канал распространила призыв не участвовать в выборах на территории полуострова, а также сообщать украинским правоохранителям о фактах их организации.

"Я вообще не читаю [заявления с Украины], смысла нет. Они пишут одно и то же. Я даже наперед могу предсказать, как Нострадамус, что они напишут. Вчера я мог 100-процентно сделать прогноз на сегодняшний день. Так что я вообще не отвлекаюсь, мы идем своим путем. Крым развивается, все кто приезжает сюда, в том числе и граждане Украины, могут убедиться, что российский Крым движется вперед, а не стоит на месте", - сказал в воскресенье Аксенов журналистам после того, как проголосовал на выборах в Госсовет в республики.