Вологодский губернатор Олег Кувшинников проголосовал на выборах главы области

ВОЛОГДА, 8 сентября. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников проголосовал на выборах руководителя региона. Он сделал своей выбор на избирательном участке в спорткомплексе "Юбилейный" в Вологде, передает корреспондент ТАСС.

"Вологжане делают сегодня выбор будущего развития региона на ближайшие пять лет. Считаю, что никто не должен остаться равнодушным, нужно прийти и проголосовать. Нужно сделать, чтобы выборы прошли легитимно при большом участии вологжан, которым не безразлична судьба нашего региона. Приглашаю всех на избирательные участки, я это уже сделал", - сказал Кувшинников журналистам после того, как проголосовал с помощью комплекса для электронного голосования.

Он пришел на избирательный участок один и голосовал по открепительному удостоверению, поскольку прописан в Череповце. "Работа обязывает меня находиться сегодня в Вологде, очень большое количество гостей приехало, наблюдателей", - пояснил губернатор. По его словам, в этом году избиратели более активны, чем на предыдущих губернаторских выборах в 2014 году. "На 11:00 мск уже проголосовало 10%. Хорошая явка в Череповце - более 5%, не очень высокая в Вологде - чуть больше 2%. Хорошо голосуют районы. Очень хотелось, чтоб люди пришли и проголосовали за будущее нашего региона, чтобы явка была максимальной", - сказал Кувшинников, отвечая на вопрос ТАСС.

По его мнению, хорошо, что в ряде территорий, например, в Вологде и Череповце, избиратели также определяют объекты для будущего благоустройства. "В Вологодской области сегодня проходит 22 избирательные кампании. Голосование по благоустройству территории - это оправданно, потому что надо спросить мнение людей, что необходимо изменить к лучшему, какие дворовые территории, парки, скверы благоустроить. Когда власть советуется с людьми, это позволяет не допустить ошибок при проектировании будущего благоустройства", - сказал глава региона.

За пост губернатора Вологодской области борются пять человек: действующий руководитель региона Олег Кувшинников (от "Единой России"), депутат областного парламента Ольга Ширикова (от ЛДПР), руководитель областного Совета солдатских матерей Маргарита Савоськина (от "Справедливой России"), а также представители "малых" партий - руководитель ЦК "Народный альянс" Вадим Петриенко и советник председателя партии "Родина", депутата Госдумы Алексея Журавлева Алексей Рылеев от "Родины". Самовыдвижение в регионе не предусмотрено.

Также в области в единый день голосования 8 сентября избирают полный состав Вологодской гордумы, ряд глав и депутатов в муниципалитетах. Кувшинников возглавляет регион с декабря 2011 года. В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку и назначил врио главы региона, на губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников одержал победу, получив 181047 или 62,98% голосов.