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Единый день голосования - 2019

Административное дело заведено по обращению о подкупе на выборах в Новосибирске

Ранее четверо мужчин предлагали избирателям деньги за голос, отданный за одного из кандидатов на довыборах в новосибирский горсовет

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Административное дело возбуждено после обращения члена участковой избирательной комиссии в Калининском районе Новосибирска о подкупе избирателей на довыборах в городской совет депутатов, сообщила в воскресенье ТАСС председатель горизбиркома Тамара Краткая.

"Возбуждено административное дело по правонарушению по статье 5.16 в Калининском УВД, идет стадия рассмотрения", - сказала она.

По данным местных СМИ, четверо мужчин предлагали избирателям деньги за голос, отданный за одного из кандидатов на довыборах в новосибирский горсовет. Члены УИКа вызвали сотрудников полиции, которые составили с их слов административный протокол.

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 проходят в связи с тем, что в феврале текущего года скончался действующий депутат Дмитрий Прибаловец. По состоянию на 15:00 (11:00 мск) избирательные участки посетили 13,2% человек.

Теги
РоссияНовосибирская областьЕдиный день голосования - 2019
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