Более 20% избирателей к 12:00 проголосовали на цифровых участках в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 500 человек из около 2,6 тыс. включенных в списки проголосовали к 12:00 воскресенья на цифровых избирательных участках в Москве. Об этом журналистам сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"По цифровым участкам. Включено в списки 2597 человек <...>, из них на 12:00 проголосовали 530 - это 20,4%. То есть явка на этих участках выше, чем на наших обычных", - сказал Горбунов.

Ранее Горбунов сообщил, что явка на выборах в Мосгордуму на 12:00 составила 5,6%.

8 сентября в Москве работают 30 цифровых избирательных участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, где в этот день пройдут выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, где пройдут довыборы в Госдуму.