Явка на вторых выборах в Госсовет Крыма к полудню составляет 14,43%

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах в Государственный совет Республики Крым, которые во второй раз проходят в регионе, примерно на 9% ниже, чем на выборах в 2014 году, когда они проходили впервые, сообщил в воскресенье журналистам председатель избиркома республики Михаил Малышев.

"По состоянию на 12:00 мск по Крыму проголосовало 213,444 тыс. избирателей, что составляет 14,43% от включенных в списки избирателей. Это несколько ниже, чем на выборах в 2014 году", - сообщил Малышев.

По его словам, выборы проходят спокойно, существенных нарушений, которые каким-либо образом могли повлиять на итоги голосования, нет.

О выборах в Крыму

Выборы в Госсовет республики проходят 8 сентября, в единый день голосования. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 - по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", 5 - ЛДПР.

Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Явка на 12:00 тогда составила 22,13% при меньшем количестве избирателей, включенных в списки (1,264 млн человек).

На выборах в Госсовет зарегистрированы 668 кандидатов в депутаты, а также партийные списки 8 реготделений: КПРФ, ЛДПР, "Единой России", "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России".

В республике около 1,478 млн избирателей, сформирован 1201 участок для голосования. Выборы в воскресенье проходят также в городской совет столицы Крыма Симферополя.