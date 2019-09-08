Собянин призвал москвичей проголосовать на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к горожанам с предложением проголосовать за своих кандидатов на выборах в Мосгордуму седьмого созыва, так как именно городской парламент во многом определяет судьбу города. Об этом мэр заявил в эфире городского телеканала " Москва 24 ".

"Сегодня в Москве важный день, идут выборы парламента города. Выборы очень важные. Московская городская дума во многом определяет судьбу нашего города и судьбу каждого из нас, поэтому, конечно, важно самим прийти и проголосовать и никому не передоверять это важное дело (формирование нового состава Мосгордумы - прим. ТАСС)", - сказал мэр.

Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы на избирательном участке в школе №1241 на улице Николаева.

Готовность к выборам

Ранее Собянин отметил готовность столицы к проведению выборов, подчеркнув, что более половины всех избирательных участков оборудованы КОИБ, а Общественная палата Москвы создала Общественный штаб наблюдения за выборами и назначила наблюдателей в избирательные комиссии. При этом, по словам мэра, Общественная палата имеет возможность видеонаблюдения и оперативного реагирования по всем избирательным участкам.

Для тех, кто не сможет прийти проголосовать по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

На выборах в Мосгордуму зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. Представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам в столице организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Они будут работать 8 сентября до 20:00.

Явка и электронное голосование

Выборы в Мосгордуму проходят в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них представлена экспериментальная возможность электронного голосования.

При этом в департаменте информационных технологий Москвы ТАСС сообщили, что явка на первом в истории России электронном голосовании по данным на 13:00 составила более 50%. При этом в целом явка на выборы в Москве, по данным 12:00, составила 5,6%.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов оценил активность избирателей в цифровой среде как крайне высокую. Так, показатели явки за первые полчаса превысили в 8 раз результаты первых двух часов на выборах в 2014 году, когда возможно было только обычное голосование.