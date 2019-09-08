Посольство России в Нидерландах не получало запрос об экстрадиции Цемаха

ГААГА, 8 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Нидерландах не получало запрос со стороны голландской прокуратуры об экстрадиции жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в российском диппредставителсьтве.

"Обращения нидерландской стороны по этому вопросу не поступало", - заявили в посольстве.

Ранее голландская газета De Volkskrant сообщила, что Нидерланды направили РФ запрос об экстрадиции Цемаха, который представляет интерес в качестве свидетеля для Совместной следственной группы (ССГ), проводящей уголовное расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.

Похищение Цемаха

В июне украинские спецслужбы похитили на территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха. Его, предположительно, тайно вывезли из Донбасса в Киев, минуя блокпосты, напрямую через линию разграничения. Представители ДНР в ходе заседания гуманитарной подгруппы Контактной группы в Минске 17 июля назвали похищение жителя республики незаконным и потребовали допустить к нему представителей международных правозащитных организаций.