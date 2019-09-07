СМИ: Нидерланды обратились к России с просьбой об экстрадиции Цемаха

ГААГА, 7 сентября. /ТАСС/. Нидерланды обратились к России с просьбой об экстрадиции жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного Киевом из-под стражи по условиям обмена с Москвой. Об этом сообщила в субботу газета De Volkskrant .

Ранее правительство Нидерландов выразило сожаление в связи с тем, что Цемах, который представляет интерес в качестве свидетеля для Совместной следственной группы (ССГ), проводящей уголовное расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, был включен в списки на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. По имеющейся информации, голландские власти призывали Киев отказаться от включения ранее допрашивавшегося Цемаха в списки для обмена, однако украинская сторона смогла лишь отсрочить обмен на некоторое время, что позволило прокуратуре еще раз побеседовать с ним.

По данным De Volkskrant, голландская прокуратура проинформировала родственников погибших в результате крушения Boeing о том, что Нидерланды направили РФ запрос об экстрадиции.

Похищение Цемаха

В июне украинские спецслужбы похитили на территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха. Его, предположительно, тайно вывезли из Донбасса в Киев, минуя блокпосты, напрямую через линию разграничения. Представители ДНР в ходе заседания гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске 17 июля назвали похищение жителя республики незаконным и потребовали допустить к нему представителей международных правозащитных организаций.