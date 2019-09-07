СМИ: Нидерланды обратились к России с просьбой об экстрадиции Цемаха

ГААГА, 7 сентября. /ТАСС/. Нидерланды обратились к России с просьбой об экстрадиции жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного Киевом из-под стражи по условиям обмена с Москвой. Об этом сообщила в субботу газета De Volkskrant.
Ранее правительство Нидерландов выразило сожаление в связи с тем, что Цемах, который представляет интерес в качестве свидетеля для Совместной следственной группы (ССГ), проводящей уголовное расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, был включен в списки на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. По имеющейся информации, голландские власти призывали Киев отказаться от включения ранее допрашивавшегося Цемаха в списки для обмена, однако украинская сторона смогла лишь отсрочить обмен на некоторое время, что позволило прокуратуре еще раз побеседовать с ним.
По данным De Volkskrant, голландская прокуратура проинформировала родственников погибших в результате крушения Boeing о том, что Нидерланды направили РФ запрос об экстрадиции.
Похищение Цемаха
В июне украинские спецслужбы похитили на территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха. Его, предположительно, тайно вывезли из Донбасса в Киев, минуя блокпосты, напрямую через линию разграничения. Представители ДНР в ходе заседания гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске 17 июля назвали похищение жителя республики незаконным и потребовали допустить к нему представителей международных правозащитных организаций.
На этой неделе Совместная следственная группа, расследующая крушение Boeing, заявила, что Цемах представляет интерес для следствия. С учетом этого специалисты выражали надежду на то, что он останется на Украине, поскольку в противном случае существуют большие сомнения в возможности его допроса. При этом следователи подчеркнули, что ситуация вокруг Цемаха не препятствует уголовному процессу в отношении четырех подозреваемых, которым были предъявлены обвинения 19 июня по делу о крушении самолета, выполнявшего рейс MH17.
Конституция Украины, как и России, не позволяет выдачу своих граждан третьим странам. Однако в соответствии с соглашением о международном правовом сотрудничестве по MH17, подписанном между Нидерландами и Украиной в 2017 году, украинских граждан могут допрашивать голландские компетентные органы в режиме видеоконференции.
Крушение Boeing
Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
В июне ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению Boeing. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.