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Единый день голосования - 2019

ЛДПР лидирует на выборах в парламент Хабаровского края после обработки 11,76% протоколов

На втором месте партия "Единая Россия", на третьем - КПРФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. ЛДПР набирает в воскресенье 54,11% на выборах в Законодательную думу (однопалатный парламент) Хабаровского края после обработки 11,76% протоколов. Это следует из данных, размещенных на онлайн-табло Центризбиркома.

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На втором месте партия "Единая Россия" с 16,41%, на третьем - КПРФ, у нее 15,12% голосов.

Четвертое место у "Справедливой России" (3,79%), пятое - у "Коммунистов России", партия набирает 3,59% голосов.

На последних двух местах расположились партия "Родина" (2,25%) и "Партия Роста" (1,02%).

В Хабаровском крае в единый день голосования проходили выборы депутатов Законодательной думы региона, депутата Госдумы, депутатов собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений. Жители Комсомольска-на-Амуре выбирали главу города и новый состав местной думы. В Хабаровске также проходили выборы депутатов городского парламента.

Теги
РоссияХабаровский крайЕдиный день голосования - 2019
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