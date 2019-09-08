Кандидат в депутаты заксобрания Севастополя незаконно проголосовал на выборах

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Кандидат в депутаты законодательного собрания Севастополя, не имея права голосовать на выборах в парламент, оказал давление на участковую избирательную комиссию и добился допуска к голосованию, сообщил журналистам в воскресенье глава городского избиркома Сергей Даниленко.

"Один из избирателей, он же кандидат, живет давно в Севастополе, у него нет постоянной регистрации, но есть временная. И, памятуя, опыты губернатора (на них разрешено голосование для людей с временной регистрацией в субъекте), он начал настаивать, что может голосовать. Комиссия поддалась на уговоры, на экспрессивное давление и предоставила право человеку голосовать", - сказал Даниленко.

Он отметил, что временная регистрация в Севастополе не дает человеку права голосовать на выборах в законодательное собрание города. Однако итоги голосования по всему участку отменяться не будут. "Один голос, на наш взгляд, не может повлиять [с точки зрения результата] на в целом участок и тем более на округ", - пояснил глава избиркома.

В пресс-службе комиссии сообщили, что решение допустить избирателя к голосованию было ошибочным. Оно "обусловлено необходимостью снижения напряженности и предупреждения дальнейшей эскалации конфликта в связи с публичным статусом лица и оказываемым на участковую избирательную комиссию давлением".

Парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.