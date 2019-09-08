Сенатор: главе Курской области необходима высоко компетентная и опытная команда

КУРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Высоко компетентная и устремленная на достижение целей команда, а также выстраивание взаимоотношений с федеральными структурами будут иметь большое значение в работе нового губернатора Курской области, выборы которого проходят в регионе в единый голосования, считает член Совета Федерации от региона и экс-губернатор области Александр Михайлов.

"Перед любым губернатором стоят задачи - с самого начала брать бразды правления в собственные руки, показывать пример отношения к делу. При этом необходима высоко компетентная, нацеленная на дела команда. Если это будет - это хороший залог для того, чтобы уже предположить, что результаты работы будут позитивные. Конечно, немалую роль здесь будут играть - это я из своего опыта могу сказать - и взаимоотношения с федеральными структурами власти, с различного рода госкорпорациями, крупными предприятиями, привлечение бизнес-структур в роли инвесторов", - сказал ТАСС Михайлов.

Как отметил сенатор от Курской области, занимавший пост губернатора региона с 2000 по 2018 годы, в условиях рыночной экономики выстраивание отношений будущего главы региона с федеральными структурами власти будет иметь большое значение, поскольку Курская область в настоящее время не является регионом с профицитным бюджетом.

"Когда необходимо внимательно считать и расходовать средства, то это накладывает двойную ответственность на губернатора и его команду, необходимо очень четко смотреть за всеми направлениями развития региона. Искренне желаю региону дальнейшего развития. После непростых 1990-х годов нам удалось создать неплохую базу", - добавил Михайлов.

В единый день голосования в Курской области проходят 32 избирательные кампании, в том числе выборы губернатора региона. Для голосования на территории региона открыты свыше 1,1 тыс. участков.

На должность губернатора Курской области претендуют пять кандидатов: выдвинутый региональным отделением "Единой России" врио главы региона Роман Старовойт, директор туристического агентства Татьяна Черникова (партия "Зеленые"), зампредседателя постоянного комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии регионального парламента Владимир Федоров (ЛДПР), уполномоченный по правам человека в области Владимир Фирсов (КПРФ) и правозащитник Николай Карцев ("Справедливая Россия").