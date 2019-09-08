На выборах в Кургане неизвестные звонили и агитировали за "Единую Россию"

КУРГАН, 8 сентября. /ТАСС/. Номер, с которого звонили жителям Кургана, убеждая проголосовать за кандидатов "Единой России" на выборах в местную городскую думу, зарегистрирован за пределами региона, сообщил в воскресенье на брифинге председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.

"По поводу обзвона якобы от "Единой России": мы обратились в правоохранительные органы, пока подтверждения нет. Единственное, что нам ответили - номер зарегистрирован не на территории субъекта", - сказал он.

Информация о звонках поступила на горячую линию Курганского областного избиркома. "Поступило два звонка - один от жителя Кургана, один от партии КПРФ, что идут звонки жителям областного центра, <...> представляются партией "Единая Россия" и просят проголосовать за их кандидатов. Председатель областного исполкома партии Вяткин обещал разобраться и провести проверку", - сообщил ТАСС член областного избиркома Валерий Мельников.

Секретарь курганского регионального отделения "Единой России" Евгений Кафеев отрицает, что представители партии обзванивают избирателей с призывами голосовать за определенных кандидатов. "Мы допускаем мысль, что кто-то решил мобилизовать избирателей, но это возможное обращение касается только приглашения прийти на избирательный участок, чтобы выразить свою гражданскую позицию", - заявил он.

В единый день голосования в Курганской области проходят выборы губернатора, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц местного самоуправления - всего 322 избирательные кампании.