Действующий мэр Новосибирска лидирует на выборах после обработки 10% протоколов

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Действующий мэр Новосибирска, представитель КПРФ Анатолий Локоть лидирует на выборах главы города с результатом 50,99% после обработки 10,65% протоколов, следует из онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Локоть набирает 50,99% голосов. На втором месте самовыдвиженец Сергей Бойко с 17,51% голосов. Третий - представитель ЛДПР Евгений Лебедев с 11,1% голосов.

В Новосибирске для победы на выборах мэра кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.

Ранее на выборах мэра Новосибирска был предусмотрен и второй тур в случае, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, однако в 2013 году депутаты горсовета отменили это положение.

Благодаря этому Локоть одержал победу на выборах главы города в 2014 году, на которые, как и в этом году, выдвигался от КПРФ. Он набрал 43,75% голосов, оторвавшись от ближайшего конкурента - выдвинутого "Единой Россией" Владимира Знаткова - чуть более чем на 4% голосов.