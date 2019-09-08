Общественная палата Сахалина не зафиксировала нарушений на выборах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Общественные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Сахалинской области, которые прошли в воскресенье, сообщил ТАСС председатель Общественной палаты региона Владимир Иконников.

"Наблюдатели не фиксировали [нарушений]. Заявлений о нарушениях нам тоже не поступало", - сказал он.

По его словам, выборы прошли в штатном режиме, за исключением задымления на двух участках в Невельском и Долинском районах области и отключения электричества на 10 улицах в центре Южно-Сахалинска. Как сообщала председатель регионального избиркома Виктория Черкасова, из-за задымления работа участков была приостановлена и позже возобновлена. Отключение электричества не повлияло на голосование благодаря тому, что на участках были резервные генераторы.

На должность главы области претендуют исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.